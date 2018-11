VIDÉO - MLS - Un maître coup-franc et Portland s'est défait de Dallas

MLS - Portland s'est imposé 2 à 1 sur le terrain de Dallas. L'Argentin Diego Valeri a ouvert la marque à la 23e minute, d'un superbe coup-franc, puis doublé la mise à la 71e minute, treize minutes après l'exclusion de son coéquipier congolais Larrys Mabiala pour avoir stoppé le Sénégalais Dominique Badji qui se dirigeait seul vers le but de Dallas.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



