Zlatan et les débuts fracassants, une longue histoire

MLS - Samedi, Zlatan Ibrahimovic a inscrit 2 buts lors de la victoire du LA Galaxy face au LA FC (4-3), à Carson. L'attaquant suédois, qui n'a joué que les 19 dernières minutes de la rencontre, a égalisé d'une superbe frappe lointaine avant d'offrir le succès aux siens, de la tête. Marquer (au moins) un but et les esprits, dès ses débuts, n'est pas nouveau pour Ibra. Il est même coutumier du fait.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

