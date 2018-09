D'un coup franc caressé, Villa a répondu au coup de patte de Rooney

10 040 vues | 02:06

MLS - David Villa a sauvé le New York City FC en inscrivant un superbe coup franc pour égaliser face à DC United (1-1) samedi. El Guaje a ainsi répondu à Wayne Rooney, passeur décisif sur l'ouverture du score des visiteurs. Le NYCFC reste 3e de la Conférence Est et manque l'occasion de se rapprocher du duo de tête composé par les New York Red Bulls et Atlanta United. DC United est 8e.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

