Atlanta bat un Real Salt Lake malchanceux

vue | 03:29

VIDEO - MLS - Atlanta est venu à bout de Real Salt Lake samedi (2-0), grâce à un joli but de Julian Gressel et un autre, plein de réussite, d'Hector Daniel Villalba. Les visiteurs auraient pu prétendre à mieux, mais ont manqué de chance, en touchant notamment le poteau.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*