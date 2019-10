VIDÉO - Messi et Griezmann, les relations se réchauffent : "J'ai partagé le maté avec lui, tout va bien"

5 vues | 00:41

LIGUE DES CHAMPIONS - Coéquipiers depuis cet été au FC Barcelone, Messi et Griezmann ne sont pas les meilleurs amis du monde. Mais l'international français l'assure : les deux joueurs, malgré leur nature, échangent de plus en plus.

