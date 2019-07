Neymar – Griezmann, le Barça a-t-il perdu la main ?

1 152 vues | 43:04

MERCREDI MERCATO - Paris et l'Atlético Madrid ont-il repris la main dans les dossiers Antoine Griezmann et Neymar ? Le PSG doit-il s'obstiner dans les dossier Bakayoko et Guerreiro ? Thauvin a-t-il enfin trouvé une porte de sortie ? Notre journaliste Martin Mosnier a répondu à vos questions dans notre émission hebdomadaire.

