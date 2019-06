Mbappé aux JO ? Ça parait compliqué…

1 287 vues | 04:21

FC STREAM TEAM - L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Une première depuis 1996. Un événement que Kylian Mbappé a salué par un tweet. Et si le Parisien avait envie de disputer la compétition l'été prochain ? Ça semble plus que compliqué. Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur le sujet lors du FC Stream Team de vendredi (17h).

