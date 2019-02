Man United - La métamorphose Pogba/Solskjaer

111 vues | 02:36

Manchester United recevra le Paris Saint-Germain à Old Trafford ce mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Red Devils de ce début de saison avec Jose Mourinho et ceux d’Ole Gunnar Solskjaer ne sont plus les mêmes. Le Français Paul Pogba semble retrouver le plaisir sur les terrains et cela se ressent dans ses performances.

