VIDÉO - Lyon - Renard : "On est des ambassadrices" du football féminin

13 vues | 01:18

La capitaine de l'Olympique Lyonnais et internationale française Wendie Renard (28 ans) s'est confiée au media The Players' Tribune, revenant notammment sur le rôle "d'ambassadrices" qu'ellle et ses partenaires occupent envers le football féminin.

Eurosport uniquement avec CANAL*