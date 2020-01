Liverpool - Klopp : "Il n'y a rien de spécial en moi, malheureusement"

vue | 00:32

Euphorique, fantasque, passionné... Les adjectifs ne manquent pas pour décrire Jurgen Klopp et son style de management. L'Allemand a fait des miracles avec Liverpool en décrochant la Ligue des Champions l'an passé et est en bonne voie pour conquérir le trône de Premier League. Et pourtant, il refuse de nous donner sa recette.

