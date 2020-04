Liverpool - Des bénévoles distribuent du scouse à l'ombre d'Anfield

15 vues | 00:31

Jeudi, des bénévoles ont distribué des portions de scouse à l'ombre du célèbre stade d'Anfield. Préparé par un groupe appelé "Scouse in the House”, ce traditionnel ragoût à base de pomme de terre, de viande et d'oignons était offert gratuitement. Les ingrédient ont été fourni par le club.

