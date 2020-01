Paris contraint d'abandonner son 4-4-2 en C1 ? Gourcuff : "Il n'y a pas de raison, mais..."

63 vues | 01:37

LIGUE DES CHAMPIONS - Personne ne connaît mieux les exigeances du 4-4-2 que Christian Gourcuff, le maître en la matière. Alors le PSG peut-il gagner la Ligue des champions dans ce système et avec Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi ? Voilà la question que nous lui avons posée lors d'un entretien à Nantes. (réalisation : Martin Mosnier et Hadrien Hiault)

