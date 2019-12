Duel déséquilibré ou carnage garanti : les tirages possibles pour le PSG ou l'OL

VIDEO - Ligue des champions - Les meilleurs et pires tirages possibles pour le PSG et l'OL en 8es

LIGUE DES CHAMPIONS – Qualifiés pour les 8es de finale, le PSG et l’OL attendent désormais de connaître leur adversaire lors du tirage au sort organisé lundi à Nyon. Voici les meilleurs et pires scénarios pour les deux clubs français selon nos journalistes Hadrien Hiault et Cyril Morin.

