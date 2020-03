"L’année du PSG ? Le tableau s'est ouvert mais l'ombre de l'annulation plane"

3 514 vues | 03:13

LIGUE DES CHAMPIONS - Pour nos journalistes Hadrien Hiault et Martin Mosnier, Paris a fait une belle opération en se qualificant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'autant que le grand favori, Liverpool, n'est plus en course. Mais c'est un problème plus grand que risque de rencontrer les hommes de Thomas Tuchel...

