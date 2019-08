VIDÉO - Débuter la C1 sans Mbappé, Cavani (et Neymar ?), est-ce un danger pour le PSG ?

8 070 vues | 02:56

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain pourrait débuter la saison de Ligue des champions sans aucune de ses stars. Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont blessés, Neymar sera peut-être parti. Cela pourrait-il poser un vrai problème aux Parisiens dans la course aux 8es de finale ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont exprimés sur le sujet.

