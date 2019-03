Un club, un logo : pourquoi y a-t-il un ours sur le blason de l'Atlético ?

22 985 vues | 01:17

LIGUE DES CHAMPIONS - Sept étoiles, un ours au pied d'un arbre et des bandes rouge et blanc : à première vue, difficile de comprendre tous les symboles qui figurent sur le blason de l'Atlético Madrid. On vous explique sa signification. (Réalisation : Glenn Ceillier, Quentin Guichard, Pierrick de Morel)

Eurosport uniquement avec CANAL*