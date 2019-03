Records, rivalité, persécution : le monstre Ronaldo en chiffres

5 276 vues | 01:01

LIGUE DES CHAMPIONS – La Juventus a renversé l'Atlético, mardi à Turin en huitième de finale retour (3-0, après un revers 2-0 à l'aller). Et elle le doit en grande partie à Cristiano Ronaldo. Auteur d'un triplé, CR7 a conforté son statut de buteur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, ainsi que celui de bourreau des Colchoneros. Voici ses statistiques les plus impressionnantes en C1.

