VIDEO - Le PSG va frapper un grand coup à Old Trafford : c’est FIFA 19 qui le dit

16 876 vues | 02:48

Le PSG a rendez-vous avec Manchester United à Old Trafford, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. On a simulé le choc sur le célèbre jeu vidéo de football FIFA 19 (avant la blessure d'un Cavani très discret dans notre match) et il y a fort à parier que les champions de France apprécieraient que la réalité rattrape la fiction pour l’occasion… (réalisation : Rémy de Souza)

Eurosport uniquement avec CANAL*