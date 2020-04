VIDÉO - Scénario dingue, Messi et surprise du chef : Nos cinq plus belles finales

141 vues | 16:20

FC STREAM TEAM - Dans notre émission hebdomadaire, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont évoqué leurs cinq plus belles finales de Ligue des champions. On y retrouve des stars en pagaille et des scénarios improbables.

Eurosport uniquement avec CANAL*