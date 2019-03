Le Real sans Ronaldo : le gouffre statistique

2 387 vues | 02:36

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Real Madrid est beaucoup moins redoutable cette saison devant le but. Et le départ de Cristiano Ronaldo n'y est pas étranger. Les chiffres offensifs du club merengue cette saison n'ont plus rien à voir avec ceux de la période madrilène de CR7. (Réalisation Glenn Ceillier et Sébastien Petit / Visuel : Cyril Morin)

