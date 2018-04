VIDÉO - Ligue des Champions : Quarts - Di Francesco: "Ne pas baisser les bras et continuer de rêver"

10 vues | 00:30

Eusebio Di Francesco, l'entraineur de l'As Roma, a lancé le match retour en demandant à ses joueurs via la presse de ne pas abandonner et de continuer Quarts - Di Francesco: "Ne pas baisser les bras et continuer de rêver.

