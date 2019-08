VIDEO - Zahavi, Barça dans l’impasse et plan Mbappé : Neymar au Real, fausse opportunité

4 289 vues | 03:13

MERCATO – Dans le FC Stream Team, nos journalistes Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini sont revenus sur la rumeur liant Neymar au Real Madrid. Selon eux, beaucoup de freins empêchent ce mouvement malgré un attrait réciproque entre la Casa Blanca et le Brésilien.



