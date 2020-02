Un All-Star Game en L1 ? Voici ce que cela pourrait donner

210 vues | 02:25

LIGUE 1 - Dimanche soir à Chicago, le All-Star Game NBA opposera l’équipe de LeBron James à celle de Giannis Antetokounmpo. Et si l’évènement était transposé au football, en l’occurrence à la L1 ? Ce n’est pas d’actualité, mais on s’est amusé à imaginer un match entre des formations "France" et "Reste du monde". Kylian Mbappé d’un côté, Neymar de l’autre… voici ce que cela pourrait donner.



