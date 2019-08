Remplacer Luiz Gustavo par Rongier, le symbole des ambitions perdues de l'OM

280 vues | 04:05

LIGUE 1 - Le possible départ de Luiz Gustavo qui pourrait être remplacé par Valentin Rongier illustre la nouvelle donne à l'OM. Comme en témoigne son mercato, le club phocéen semble rentré dans le rang selon nos journalistes, Martin Mosnier et Glenn Ceillier, qui sont revenus dessus dans notre émission hebdomadaire



