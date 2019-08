VIDÉO - PSG, OM, OL, Nîmes ou Angers : Quel est le plus beau maillot de Ligue 1 ?

318 vues | 41:33

LIGUE 1 - Qui succédera à Lyon (2018), Marseille (2017), Nantes (2016) et Saint-Etienne (2015) ? Comme chaque année, Eurosport.fr va élire le plus beau de maillot de la saison de Ligue 1. Rendez-vous à 15h sur notre site pour suivre notre émission en direct.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*