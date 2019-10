Les supporters marseillais sur les propos d'AVB : "Un entraîneur n'a pas le droit de dire ça"

1 247 vues | 01:36

LIGUE 1 - Avant le choc face au PSG dimanche, les propos de l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas et du défenseur Boubacar Kamara ont fait du bruit à Marseille. Le premier déclare que ce n'est pas un match "qui compte trop", le second avoue que "tout le monde joue" avec les joueurs du PSG à FIFA. Ces déclarations font-elles rire ou pleurer les supporters de l'OM ? Nous leur avons demandé.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*