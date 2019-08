VIDEO - Mercato PSG - Le cas Neymar, symbole des divergences de fond entre Pérez et Zidane

MERCATO – Dans le FC Stream Team, nos journalistes Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini sont revenus sur la rumeur liant Neymar au Real Madrid. Selon eux, elle répond davantage à une tactique de l’entourage du Brésilien. Mais illustre cependant les divergences entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane concernant le mercato.



