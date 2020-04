Diouf, le dénicheur de talents : le Top 5 de ses plus beaux coups à l'OM

854 vues | 07:50

LIGUE 1 - Dans Mercredi Mercato, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué les plus beaux coups de Pape Diouf, disparu mardi 31 mars. Selon eux, l'ancien président de l'OM entre 2005 et 2009 était un visionnaire, apte à dégoter des joueurs capables de grandir avec le club. Voici notre Top 5.



