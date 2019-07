"Fekir aurait dû être la plus grosse vente de l’histoire de l’OL, il partira au même prix qu’Umtiti"

VIDEO - Mercato OL - Moins cher que Lacazette et Tolisso, au même prix que Umtiti, l'anomalie Fekir

358 vues | 02:34

MERCATO - Annoncé sur le départ contre 25 millions d’euros vers le Betis Seville, Nabil Fekir risque d’être vendu pour bien moins cher qu’Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, fleurons de l’OL avant lui. Une situation illogique pour Martin Mosnier et Cyril Morin qui ont considéré dans le FC Stream Team que le gaucher aurait dû être la plus grosse vente du club rhodanien.



