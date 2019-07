VIDEO - Mercato OL - Fekir et le spectre d’une trajectoire à la Ben Arfa

MERCATO - Nabil Fekir (OL) pourrait devenir le nouvel astre du Betis Séville. Un choix de carrière curieux qui correspond aussi au profil tactique du joueur. Et qui le rapproche, sur certains points, d’un certain Hatem Ben Arfa.



