"Avec Reine-Adélaïde, l’OL se garantit presque déjà un coup à la Ndombélé"

776 vues | 01:30

MERCATO - Dans Mercredi Mercato, notre journaliste Cyril Morin a évoqué le transfert de Jeff-Reine Adelaïde à l’OL. Selon lui, plus qu’un apport sportif immédiat, le jeune joueur représente une plus-value d’enfer à moyen terme. Un peu comme Tanguy Ndombélé, revendu à Tottenham contre plus de 60 millions d’euros cet été. (Réalisation : Quentin Guichard/Alicia Roux)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*