La bataille Dembélé-Mbappé, le flop Areola : nos paris pour la saison de L1

2 561 vues | 04:30

LIGUE 1 - Dans le FC Stream Team, nos journalistes Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini vous ont présenté leur pari concernant le meilleur buteur, la révélation à suivre et le flop annoncé pour cette saison de Ligue 1. Et vous, quels seraient vos choix ? Participez au débat en commentaire.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*