"L'OM est resté stable, c'est une bonne affaire"

TRANSFERTS - Dans notre émission La Nuit du Mercato, nos journalistes Manu Lonjon et Maxime Dupuis ont loué la sérénité des dirigeants marseillais durant ce mercato d'hiver. Les Olympiens n'ont pas fait d'achat-panique et ont su conserver en intégralité un effectif qui tourne bien en attendant le retour de Florian Thauvin.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



