Fuyez le Parc, le stade où s’abonner cette année, c’est Louis-II

LIGUE 1 - Dans quel stade de Ligue 1 devez-vous prendre votre abonnement cette saison ? Pour tenter de trouver une réponse, quelque peu subjective, on a comparé les stades où il y a eu le plus de buts la saison dernière (inscrits et concédés) et on a rapporté ce total au prix des abonnements pour tous les clubs en 2019-2020. Alors ? Quel club possède le meilleur rapport qualité en L1 ?



