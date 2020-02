"Lourd de ouf", 4000e but, puissance et polyvalence : Kouassi, un double enjeu pour Paris

VIDEO - Euroscout : Tanguy Kouassi (PSG), "lourd de ouf", 4000e but, puissance et polyvalence

LIGUE 1 - Tanguy Kouassi s'est déjà fait une (petite) place dans les annales du PSG. Le défenseur de 17 ans a inscrit le 4000e but de l'histoire du club parisien, à Reims en Coupe de la Ligue le 22 janvier. Il se fait, surtout, une place en équipe première. Mais il n'a pas encore signé son premier contrat pro et pourrait donc quitter Paris sans contrepartie. Ce que semble regretter Kylian Mbappé.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



