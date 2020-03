VIDEO - En manque de foot ? On a simulé OM-PSG sur FIFA 20… et c’était serré

OM-PSG sur FIFA 20, c’est mieux que rien. On a simulé l’affiche de la 30e journée de Ligue 1, qui n’aura pas lieu ce dimanche au Stade Vélodrome, en raison de l’épidémie due au coronavirus. Et il y a eu du suspense. Voici ce que cela a donné, avec Simon Dos Santos aux commentaires.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



