VIDEO - Derrien sur les mains : "On veut robotiser les arbitres"

5 885 vues | 02:27

Les mains dans la surface de réparation sont désormais systématiquement sanctionnées, ce qui a le don de contrarier notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien. "Moi ça me gêne", avance-t-il tout en martelant qu'il faut laisser le libre arbitre diriger.



