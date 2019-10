Derrien : "Il est grand temps que les arbitres prennent la parole"

152 vues | 03:37

LIGUE 1 – Les expulsions de deux joueurs niçois par l’arbitre François Letexier lors de Nice-PSG (1-4) ont fait polémique le week-end dernier. Tous les protagonistes en conviennent : ils ont manqué d’explication. Pour notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien, il faut que cela change et que les arbitres expliquent davantage leurs décisions. (Réalisation : Hadrien Hiault)



