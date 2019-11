"L'esprit du jeu a été bafoué"

19 965 vues | 02:18

LIGUE 1 - Suite à la polémique de l'arbitrage de Jérôme Brisard lors du match entre Saint-Etienne et Monaco, notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien affirme que l'attaquant Jean-Kévin Augustin et le défenseur Wesley Fofana étaient sur la même ligne. Il dénonce une utilisation "un peu abusive" du VAR dans pareille circonstance.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*