"Et si les joueurs refusaient de reprendre le jeu ?" : Brest - Rennes pourrait faire jurisprudence

VIDEO - Brest-Rennes - "Et si les joueurs refusaient de reprendre le jeu ?" : Le cafouillage du VAR

5 300 vues | 02:27

Le cafouillage sur le but validé puis refusé à Brest face à Rennes fait monter au créneau notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien. Il estime que cela pourrait changer la face des prochains matches sur les pelouses de Ligue 1.



