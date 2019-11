VIDEO - André Villas-Boas, sur la rancœur OM-Garcia : "On peut l'utiliser, mais sans perdre la tête"

LIGUE 1 - André Villas-Boas ne veut pas résumer le match de dimanche, entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais au Vélodrome, à un affrontement entre lui et son prédécesseur Rudi Garcia. Il précise que le sentiment de revanche que peuvent ressentir certains de ses joueurs à l'égard de Garcia est une potentielle source de motivation... qui ne doit pas être omniprésente en leur esprit.



