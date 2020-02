Tuchel l'assure : "Il n'y a rien de personnel" entre Mbappé et lui

VIDÉO - PSG : Thomas Tuchel l'assure : "Il n'y a rien de personnel" entre Kylian Mbappé et lui

386 vues | 03:22

LIGUE 1 - En conférence de presse ce lundi, à la veille du déplacement à Nantes, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a été interrogé sur sa relation avec Kylian Mbappé, supposée tendue après leur accrochage samedi, lors du remplacement de l'attaquant contre Montpellier. Et l'Allemand assure qu'il n'y a rien de personnel entre le joueur et lui.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*