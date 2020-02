Pourquoi Paris aura du mal à empêcher Mbappé d'aller aux Jeux

439 vues | 07:30

STREAM TEAM - Nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier reviennent sur l'envie de Kylian Mbappé d'aller aux Jeux Olympiques 2020. Et pour eux, le PSG va avoir du mal à le retenir. Voici pourquoi.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*