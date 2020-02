VIDÉO - Messi et Neymar ont aussi disputé les JO mais seul Ronaldo en 2004 se rapproche du cas Mbappé

STREAM TEAM - Kylian Mbappé rêve de jouer les Jeux Olympiques 2020. L'attaquant du PSG compte imiter plusieurs grandes stars du ballon rond. Et comme l'expliquent nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier, il y a notamment un exemple qui se rapproche vraiment de son cas : celui de Cristiano Ronaldo.



