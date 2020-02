VIDÉO - Derrien sur l'épisode Martins : "Ça pose la question des relations entre les joueurs et l'arbitre"

108 vues | 03:00

LIGUE 1 – l'expulsion de Gelson Martins pour avoir bousculé l'arbitre interroge notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien. Pour lui, il faudrait installer un climat plus serein autour de l'arbitre comme c'est le cas au rugby.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*