L'OL en échec face aux gros ? "On a gagné à Nantes et presque battu Lille…" répond Garcia

vue | 01:10

LIGUE 1 - Rudi Garcia s'est exprimé vendredi avant le choc de dimanche soir face au PSG pour le compte de la 24e journée. Le coach de l'OL assure que son équipe peut faire des résultats contre de belles cylindrées de L1, évoquant une victoire en Coupe de France à Nantes et une qualification aux tirs au but, en Coupe de la Ligue face au LOSC. Mais il concède que ce sera encore plus dur face au PSG.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*