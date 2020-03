VIDÉO - "15 juin, septembre, janvier… On ne maîtrise rien sur la date de reprise du championnat"

Avec le confinement, il est difficile d’imaginer la fin du championnat de France. Peut-on déjà imaginer terminer cette saison ? C’est la volonté de l’ensemble des clubs mais cela sera-t-il possible ? Nos journalistes Martin Mosnier, Simon Dos Santos, Julien Pereira et Thomas Bihel en débattent.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



