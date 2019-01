Tuchel sur la recherche d'un milieu au mercato : "Je suis nerveux..."

4 136 vues | 00:48

Le Paris Saint-Germain reçoit l'En Avant Guingamp au Parc des Princes ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. En conférence de presse de veille de match, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel s'est montré inquiet concernant le poste de milieu de terrain défensif, encore plus au regard des situations de Lassana Diarra et d'Adrien Rabiot avec le club de la capitale.



