VIDEO - "Oh Mitroglou, qu'est-ce tu fais ?" : Bengous débriefe OM - Dijon

1 296 vues | 05:29

LIGUE 1 - L'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire, dimanche contre Dijon (2-0), et Bengous, son premier supporter, a retrouvé le sourire. Sauf quand il s'agit d'évoquer la prestation de Kostas Mitroglou et les victimes des effondrements d'immeubles qui ont endeuillé la cité phocéenne...



