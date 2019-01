Les détails du contrat atypique qui attend Balotelli à l'OM

11 112 vues | 02:24

LIGUE 1 - Dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transferts, nos journalistes Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini ont évoqué les détails du contrat de Mario Balotelli à l'OM. Pour six mois, l'Italien pourrait toucher jusqu'à 5,4 millions au maximum.



